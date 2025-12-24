КПРФ предложила запретить госслужащим владеть недвижимостью за рубежом

«Проектом федерального закона предлагается установить запрет иметь недвижимое имущество в иностранных государствах и территориях в отношении круга лиц. В указанный круг лиц входят, в частности: лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ и субъектов РФ, включая президента России, председателя правительства, федеральных министров, судей и др.; депутаты ГД и сенаторы, региональные депутаты, а также кандидаты в депутаты; лица, занимающие отдельные должности государственной гражданской службы; отдельные должности в органах прокуратуры, Следственного комитета, МВД, СВР, ФСБ России и таможни; отдельные должности в Центральном банке и Счетной палате; отдельные должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях», — говорится в пояснительной записке.