КПРФ предложила запретить госслужащим владеть недвижимостью за рубежом

Соответствующий законопроект депутаты внесут в Госдуму в среду. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«Проектом федерального закона предлагается установить запрет иметь недвижимое имущество в иностранных государствах и территориях в отношении круга лиц. В указанный круг лиц входят, в частности: лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ и субъектов РФ, включая президента России, председателя правительства, федеральных министров, судей и др.; депутаты ГД и сенаторы, региональные депутаты, а также кандидаты в депутаты; лица, занимающие отдельные должности государственной гражданской службы; отдельные должности в органах прокуратуры, Следственного комитета, МВД, СВР, ФСБ России и таможни; отдельные должности в Центральном банке и Счетной палате; отдельные должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях», — говорится в пояснительной записке.
Законопроектом также предлагается распространить запрет и на членов семей указанных категорий лиц.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный отметил, что в ряде законов уже запрещено иметь счета и финансовые инструменты за рубежом для указанных лиц.
«На наш взгляд необходимо также установить прямой запрет на владение недвижимостью в иностранных государствах и территориях, чтобы наши чиновники, депутаты и лица, которые принимают важнейшие государственные решения, ни каким образом не зависели от политики других стран», — сказал политик.