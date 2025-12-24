Россия планирует возобновить прямые рейсы в южноамериканскую страну

Посол напомнил, что прямое авиасообщение между странами существовало в прошлом. С 1993 по 2000 год авиакомпания «Аэрофлот» выполняла еженедельный рейс по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро с технической остановкой в Сальвадоре. Полеты были окончательно прекращены из-за недостаточного коммерческого спроса. Краткосрочные рейсы также осуществляла российская авиакомпания «Трансаэро» в 2011 году, однако проект был свернут по аналогичной причине.