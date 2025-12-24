Спиридон Солнцеворот: что строго запрещено делать 25 декабря — традиции и обычаи праздника

Память о святителе Спиридоне совершается шестеричным богослужением.
В конце декабря православный календарь и народная традиция сходятся в одной дате — 25 декабря, когда вспоминают святителя Спиридона Тримифунтского. Этот день на Руси воспринимали не только как церковный праздник, но и как важную природную точку года, связанную с солнцеворотом, погодными приметами и особыми запретами. Подробнее — в материале URA.RU.
Кто такой Спиридон Тримифунтский.
Спиридон Тримифунтский, которого также называют Саламинским, родился около 270 года на острове Кипр в простой крестьянской семье. С детства он пас овец и вел скромную жизнь, стараясь подражать ветхозаветным праведникам — отличался кротостью, сердечной добротой и любовью к странникам. Его дом всегда был открыт для нуждающихся: здесь находили приют бездомные и отдых путники.
За искреннее милосердие и праведную жизнь Спиридон, согласно церковному преданию, получил от Бога дары прозорливости и чудотворения. Он исцелял тяжелобольных, изгонял бесов и даже воскрешал умерших. В молодости святой был женат, у него родилась дочь Ирина, однако семейное счастье оказалось недолгим — супруга умерла. Пережив утрату, Спиридон не замкнулся в себе и еще усерднее посвятил себя служению людям.
Спиридон (в центре) на Первом Вселенском соборе.
Во времена императора Константина Великого Спиридон был избран епископом города Тримифунта на Кипре. На этом посту он прославился не только добротой, но и справедливой строгостью. По его молитвам прекращались засухи и голод, а обиженные и бедные получали защиту.
Особое место в житии Спиридона занимает его участие в Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, где он выступал против арианской ереси. По преданию, простыми и наглядными словами он смог убедить многих вернуться к православной вере.
Святитель вел крайне скромный образ жизни, не отказывался от физического труда и строго следил за чистотой церковного учения. О своей кончине он знал заранее и последние слова посвятил любви к Богу и ближним. Спиридон скончался около 348 года во время молитвы. Его мощи со временем были перенесены на остров Корфу, где и сегодня находятся в соборе Святого Спиридона и являются местом паломничества тысяч верующих.
Спиридонов день: народные традиции и приметы.
В народе праздник называли Спиридоновым днем или Спиридоном Солнцеворотом. Считалось, что именно с этого момента солнце начинает постепенно поворачиваться к весне, а день — пусть и совсем незаметно — прибавляется. Недаром говорили: «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек».
25 декабря в представлении крестьян было границей, после которой зима окончательно вступала в свои права. Морозы и метели становились сильнее, но вместе с тем появлялась надежда на будущее тепло. В поговорках солнце в этот день «наряжается» и отправляется в дальний путь, обещая вернуться обновленным.
На Руси с этой датой связывали и древний праздник Коляды, посвященный солнечному божеству. Люди верили, что колядование помогает солнцу освободиться от власти зимы. Молодежь наряжалась в яркие костюмы, ходила по домам, пела обрядовые песни и получала угощение за добрые пожелания.
В этот день старое колесо скатывали с горки и сжигали на костре.
Вечером в Спиридонов день разжигали костры, водили хороводы и плясали вокруг огня. В некоторых местах люди поднимались на возвышенности или деревья, чтобы первыми увидеть рассвет. Старое колесо скатывали с горки и сжигали у проруби, приговаривая, чтобы солнце быстрее вернулось с весной.
С днем было связано множество примет. Ясная солнечная погода сулила холодные, но светлые Святки. Иней на деревьях обещал мягкую погоду, а согнувшиеся ветки можжевельника предупреждали о скорой метели. Если воробьи начинали активно утеплять гнезда, ждали сильных морозов.
Что нельзя делать 25 декабря.
Спиридонов день считался временем отдыха и наблюдения за природой. Тяжелый физический труд в этот праздник не поощрялся — люди верили, что работа в такой день может отнять силы и удачу на весь год.
Особо запрещали охоту. Считалось, что в момент солнцеворота границы между временами года стираются, а в лесу происходят опасные и непредсказуемые вещи. По поверьям, звери могли просыпаться раньше времени, и встреча с ними грозила бедой.
Охота 25 декабря была под особым запретом.
Не советовали и отправляться в дальнюю дорогу. Говорили, что зима, временно уступившая солнцу, может «отомстить» путнику непогодой и несчастьями. Также старались не строить грандиозных планов и не делиться замыслами — считалось, что задуманное в этот день редко сбывается.
Спиридонов день воспринимали как время тишины, внутреннего равновесия и ожидания перемен, когда лучше остановиться, прислушаться к себе и природе и с надеждой смотреть в сторону будущей весны.