Спиридон Солнцеворот: что строго запрещено делать 25 декабря — традиции и обычаи праздника

Святитель вел крайне скромный образ жизни, не отказывался от физического труда и строго следил за чистотой церковного учения. О своей кончине он знал заранее и последние слова посвятил любви к Богу и ближним. Спиридон скончался около 348 года во время молитвы. Его мощи со временем были перенесены на остров Корфу, где и сегодня находятся в соборе Святого Спиридона и являются местом паломничества тысяч верующих.