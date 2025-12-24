Тюменским девятиклассникам разрешили сдавать ОГЭ по двум предметам, есть одно но

Дети, которые сдали экзамены по обязательным предметам, но провалили ОГЭ по выбору, все равно получат аттестаты. Также увеличат количество мест в колледжах. При поступлении преимущество получат выпускники местных школ. До 1 марта утвердят правила приема в ссузы, девятиклассникам к этому времени нужно выбрать, какие экзамены они будут сдавать.