Тюменским девятиклассникам разрешили сдавать ОГЭ по двум предметам, есть одно но

В Тюменской области девятиклассники, поступающие в колледж после школы, могут сдавать ОГЭ по двум предметам вместо четырех. Об этом рассказала руководитель регионального департамента образования и науки Дина Горковец. Если подростки хотят продолжить обучение в десятом классе, им придется писать четыре экзамена.

«Наши девятиклассники смогут получить аттестат и поступить в учреждения среднего профессионального образования, успешно справившись всего с двумя обязательными экзаменами — русский язык и математика. Мы рекомендуем девятиклассникам выбирать четыре экзамена, чтобы иметь возможность продолжить обучение в школе, если они передумают идти в техникум или колледж», — приводит инфоцентр регионального правительства слова Горковец.

Дети, которые сдали экзамены по обязательным предметам, но провалили ОГЭ по выбору, все равно получат аттестаты. Также увеличат количество мест в колледжах. При поступлении преимущество получат выпускники местных школ. До 1 марта утвердят правила приема в ссузы, девятиклассникам к этому времени нужно выбрать, какие экзамены они будут сдавать.

Ранее URA.RU писало, что в список регионов, где ОГЭ пройдет по новым правилам, вошли Татарстан, Камчатский край, Ростовская, Смоленская и Тверская области. Это позволит лучше подготавливать востребованных специалистов и облегчит возможность поступления в колледжи.

