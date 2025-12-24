Тюменским девятиклассникам разрешили сдавать ОГЭ по двум предметам, есть одно но

Дети, которые сдали экзамены по обязательным предметам, но провалили ОГЭ по выбору, все равно получат аттестаты.
В Тюменской области девятиклассники, поступающие в колледж после школы, могут сдавать ОГЭ по двум предметам вместо четырех. Об этом рассказала руководитель регионального департамента образования и науки Дина Горковец. Если подростки хотят продолжить обучение в десятом классе, им придется писать четыре экзамена.
«Наши девятиклассники смогут получить аттестат и поступить в учреждения среднего профессионального образования, успешно справившись всего с двумя обязательными экзаменами — русский язык и математика. Мы рекомендуем девятиклассникам выбирать четыре экзамена, чтобы иметь возможность продолжить обучение в школе, если они передумают идти в техникум или колледж», — приводит инфоцентр регионального правительства слова Горковец.
Дети, которые сдали экзамены по обязательным предметам, но провалили ОГЭ по выбору, все равно получат аттестаты. Также увеличат количество мест в колледжах. При поступлении преимущество получат выпускники местных школ. До 1 марта утвердят правила приема в ссузы, девятиклассникам к этому времени нужно выбрать, какие экзамены они будут сдавать.
Ранее URA.RU писало, что в список регионов, где ОГЭ пройдет по новым правилам, вошли Татарстан, Камчатский край, Ростовская, Смоленская и Тверская области. Это позволит лучше подготавливать востребованных специалистов и облегчит возможность поступления в колледжи.