В ХМАО обвалилась стоимость красной рыбы перед Новым годом

Югорчане заметили снижение стоимости красной рыбы.
В Югре покупатели заметили снижение стоимости красной рыбы в местных магазинах. Цены в отдельных торговых точках могут быть снижены на 15−30%, рассказали URA.RU сами югорчане.
«Радужную форель замороженную нашли примерно по 400 рублей за кило. До этого в начале месяца такая же была почти по 500 рублей. Горбуша тоже подешевела, но стоит немного дороже», — делится покупательница из Нижневартовска.
Дешевле, по словам покупателей, продают целые тушки, а потрошенная рыба стоит дороже. «Фасованная тоже подешевела. Но, допустим, за 400 рублей слабосоленой форели можно купить только граммов 200», — уточняет другая покупательница.
Судя по ценам в онлайн-агрегаторах доставки, красная рыба действительно снизилась в цене. Помимо форели и горбуши, магазины продают по скидкам и семгу. Но в основном это фасованная продукция, которая стоит в два раза дороже других видов.
Несмотря на снижение стоимости красной рыбы сейчас, за год она подорожала почти на 5%. В среднем по региону стоимость килограмма лососевых пород, по данным Росстата, превысила полторы тысячи рублей.