На «Гродно Азот» объяснили зажжение факельной установки

Технологический факел зажгли на «Гродно Азоте». На предприятии прокомментировали ситуацию, сообщил официальный телеграм-канал завода.
Так, 24 декабря сообщили о том, что технологический факел горит на «Гродно Азот». На предприятии рассказали, что факельная установка работает 23 и 24 декабря в связи с необходимостью кратковременного сжигания горючих веществ в цехе «Аммиак-4».
— В процессе выполнения технологических операций возникла необходимость кратковременного сжигания горючих веществ на факельной установке, — сообщили на заводе.
При этом отмечается, что все операции — штатные. Они не несут в себе каких-либо угроз городу и экологии.