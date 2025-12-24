Российские учёные представили программу для диагностики заболеваний у собак

Как пояснил доктор технических наук Сергей Костарев, система представляет собой отечественную разработку, призванную заменить иностранные аналоги. Её ключевая задача — выполнение роли понятного и полностью управляемого диагностического помощника. Этот инструмент может применяться как для помощи ветеринару при работе, так и в образовательных целях — для демонстрации студентам чёткой логики постановки диагноза.