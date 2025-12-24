Российские учёные представили программу для диагностики заболеваний у собак

Как пояснил доктор технических наук Сергей Костарев, система представляет собой отечественную разработку, призванную заменить иностранные аналоги. Её ключевая задача — выполнение роли понятного и полностью управляемого диагностического помощника. Этот инструмент может применяться как для помощи ветеринару при работе, так и в образовательных целях — для демонстрации студентам чёткой логики постановки диагноза.
Основу программы составляет особая иерархическая структура — «дерево болезней». На верхнем уровне находятся общие категории (например, «инфекционные заболевания»), которые делятся на более узкие группы («вирусные инфекции», «бактериальные инфекции»), а на конечных «ветвях» расположены конкретные диагнозы. Каждому элементу присвоен уникальный цифровой идентификатор, что позволяет формализовать ветеринарные знания для их машинной обработки.
На базе этой структуры исследователи сформировали математическую модель диагностического поиска. Алгоритм последовательно анализирует поступающие данные, сужая круг возможных заболеваний от общего класса к конкретной нозологии. Вся логика переходов была описана в специальных матрицах, которые стали фундаментом для виртуального прототипа. Его испытания проводились в среде компьютерного моделирования.
Для тестирования платформы использовался пример с поэтапным определением инфекции: от общего признака «наличие инфекции» через уточнение «вирусная природа» и класс «коронавирус» до идентификации конкретного штамма. Система корректно прошла весь путь, подтвердив конечный диагноз. Проверка показала, что алгоритм адекватно интерпретирует входные данные, совершает верные переходы между этапами и безошибочно достигает целевого результата.
Важным практическим результатом работы стала подробная кодифицированная инструкция для ветеринаров. В ней каждому клиническому симптому или результату исследования (температура, характер кашля, показатели анализа) соответствует краткий цифровой код. Специалисту необходимо выделить ключевые признаки, найти их коды и ввести в систему. Алгоритм самостоятельно проводит анализ по всем «ветвям» дерева и выдаёт наиболее вероятный диагноз.
