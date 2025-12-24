В Госдуме подготовили предложения по использованию ИИ в образовании

В документе добавляется, что глава государства подчеркнул опасность того, что дети, подростки, школьники и студенты не будут сами думать, искать решения, а, используя возможности искусственного интеллекта, нажмут кнопку и получат нужный ответ. Президент также отметил недопустимость того, чтобы развитие современных технологий привело к ситуации, когда часть населения будет думающей, а другая пойдет по простому пути, будет уметь пользоваться техникой, нажимать правильные кнопки, но будет интеллектуально деградировать.