Россияне в начале 2026 года увидят серию затмений Луной планет

«4 января европейская часть России сможет наблюдать, как Луна покроет Сатурн, это произойдет примерно в 20:04 мск. 5 января то же самое произойдет с Нептуном для жителей Северо-Запада России. 1 февраля Луна около 8:00 мск покроет Сатурн еще раз, но это будет видно на Колыме, в Сибири», — отметил Железнов в разговоре с ТАСС.