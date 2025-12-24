Посол Сантос: Бразилия и РФ могут возобновить прямые авиарейсы

Бразилия и Россия могут возобновить прямое авиасообщение, если спрос со стороны туристов повысится. Об этом в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
Дипломат напомнил, что ранее между Россией и Бразилией существовали прямые авиарейсы, но из-за низкого спроса было решено их отменить.
«Но, возможно, сейчас, с ростом числа российских туристов, приезжающих в Бразилию, ситуация изменится», — допустил Сержио Родригес дос Сантос.
Накануне генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков отметил, что активизация контактов Кремля и Белого дома дала надежду на то, что россиянам и американцам уже в самом скором времени можно будет пользоваться прямыми рейсами, соединяющими города России и США, отказавшись от утомительных пересадок в третьих странах.
Ранее сайт KP.RU перечислил страны, авиасообщение с которыми должно возобновиться в 2026 году.