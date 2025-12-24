Посол Сантос: Бразилия и РФ могут возобновить прямые авиарейсы

Накануне генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков отметил, что активизация контактов Кремля и Белого дома дала надежду на то, что россиянам и американцам уже в самом скором времени можно будет пользоваться прямыми рейсами, соединяющими города России и США, отказавшись от утомительных пересадок в третьих странах.