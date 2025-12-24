Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ввести запрет на зарубежную недвижимость для госслужащих

Депутаты Государственной думы выступили с инициативой запретить госслужащим владеть недвижимостью в других странах. Об этом свидетельствует документ, который планируется внести на рассмотрение в среду, 24 декабря.

Депутаты Государственной думы выступили с инициативой запретить госслужащим владеть недвижимостью в других странах. Об этом свидетельствует документ, который планируется внести на рассмотрение в среду, 24 декабря.

Предложение озвучат парламентарии от КПРФ во главе с первым заместителем председателя партии Юрием Афониным. В рамках законопроекта подразумевается, что ограничения будут распространяться и на членов семей указанных категорий лиц.

— В указанный круг лиц входят, в частности: лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ и субъектов РФ, включая президента России, председателя правительства, федеральных министров, судей и других, — цитирует документ РИА Новости.

Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству также рекомендовал отклонить законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для чиновников за оскорбление граждан и невыполнение их запросов.

Соответствующий закон приняли еще в 2020 году — президент России Владимир Путин подписал постановление. Сумма штрафа составила 150 тысяч рублей. Также чиновникам может грозить двухлетняя дисквалификация.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше