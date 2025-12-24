В Госдуме предложили ввести запрет на зарубежную недвижимость для госслужащих

Депутаты Государственной думы выступили с инициативой запретить госслужащим владеть недвижимостью в других странах. Об этом свидетельствует документ, который планируется внести на рассмотрение в среду, 24 декабря.
Предложение озвучат парламентарии от КПРФ во главе с первым заместителем председателя партии Юрием Афониным. В рамках законопроекта подразумевается, что ограничения будут распространяться и на членов семей указанных категорий лиц.
— В указанный круг лиц входят, в частности: лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ и субъектов РФ, включая президента России, председателя правительства, федеральных министров, судей и других, — цитирует документ РИА Новости.
Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству также рекомендовал отклонить законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для чиновников за оскорбление граждан и невыполнение их запросов.
Соответствующий закон приняли еще в 2020 году — президент России Владимир Путин подписал постановление. Сумма штрафа составила 150 тысяч рублей. Также чиновникам может грозить двухлетняя дисквалификация.