Омичи, живущие в частном секторе, могут бесплатно вывезти снег на полигон

Администрация Советского округа Омска начала выдачу талонов на бесплатный вывоз снега.

Источник: Аргументы и факты

Эта услуга предназначена в первую очередь для жителей частного сектора и собственников домовладений.

Талон дает право на бесплатный ввоз на полигон не менее пяти кубометров снега. Важное условие: транспортировку снега до места утилизации жители должны организовать самостоятельно с помощью своей или арендованной техники. Получить документ можно по адресу: ул. Красный Путь, 107, кабинет 412.

Данная мера поддержки призвана помочь омичам, особенно проживающим в частных домах, в уборке территории после обильных снегопадов. Подобные акции проводятся в городе регулярно в зимний период для поддержания чистоты и безопасности. Обратиться за талоном можно в будние дни в рабочее время администрации округа.

Ранее мы сообщали, что талоны начали выдавать в трёх других округах Омска.