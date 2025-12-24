Омичи, живущие в частном секторе, могут бесплатно вывезти снег на полигон

Данная мера поддержки призвана помочь омичам, особенно проживающим в частных домах, в уборке территории после обильных снегопадов. Подобные акции проводятся в городе регулярно в зимний период для поддержания чистоты и безопасности. Обратиться за талоном можно в будние дни в рабочее время администрации округа.