Депутат Афонин призвал ориентироваться на сталинский СССР в борьбе с коррупцией

— Если мы обратимся к статистике, то увидим рост числа преступлений коррупционной направленности. За первые десять месяцев 2025 года в России зарегистрировано на 12% больше коррупционных преступлений, чем за тот же период прошлого года. Это притом, что рост был и в 2024 году: тогда прирост составил около 6%.