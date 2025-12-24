Ричмонд
В уфимском аэропорту ограничили прием и выпуск самолетов

В Уфе ограничили прием и выпуск самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 24 декабря, в аэропорту «Уфа» ввели временные ограничения на выполнение авиарейсов. Как сообщает Росавиация, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Точные сроки действия ограничений и их характер (полный запрет или сокращение количества операций) не уточняются.

Пассажирам, у которых запланированы вылеты или прилеты через уфимский аэропорт, рекомендуется уточнять статус своего рейса у авиакомпании-перевозчика или на информационных табло в терминалах.

