Посол Сантос: Бразилия и Россия могут возобновить прямые рейсы

Бразилия и Россия могут вернуться к прямым авиаперелетам при устойчивом интересе со стороны туристов. Об этом в среду, 24 декабря, заявил посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
Дипломат пояснил, что прямые рейсы между странами уже существовали, однако их отменили из-за слабого пассажиропотока. По его словам, сейчас ситуация может измениться на фоне роста числа российских туристов, посещающих Бразилию.
Посол напомнил, что в период с 1993 по 2000 год «Аэрофлот» выполнял еженедельные рейсы по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро с технической остановкой в Сальвадоре. Эти полеты несколько раз приостанавливались и в итоге были полностью прекращены из-за отсутствия достаточного спроса.
Он также отметил, что в 2011 году авиакомпания «Трансаэро» около трех месяцев летала из Москвы в Рио-де-Жанейро, но затем закрыла маршрут по той же причине — низкой загрузки рейсов, передает ТАСС.
15 декабря визовые центры Республики Кипр начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Стоимость подачи заявления в визовом центре без учета НДС составляет 1,50 евро. Это должно существенно упростить процесс получения виз и сделать отдых на Кипре доступнее для россиян. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Татьяны Галеевой, сколько стоит отдых на Кипре и что там можно посмотреть интересного.