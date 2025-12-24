Ричмонд
В Ростовской области за 11 месяцев электричками воспользовались 8,9 миллиона пассажиров

Ростовская область в тройке лидеров по пассажирам пригородных поездов на Северном Кавказе.

Источник: Комсомольская правда

Пригородные железные дороги Северного Кавказа с января по ноябрь 2025 года перевезли более 38 миллионов пассажиров. Такую статистику приводит пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Более половины всех пассажиров отправились в путь в пределах Краснодарского края. На Кубани пригородными поездами воспользовались 20,6 миллиона человек.

В Ростовской области поездами пригородного сообщения воспользовались 8,9 миллиона пассажиров, в Ставропольском крае — 6 миллионов.

