Безвкусные огурцы и «пластиковые» томаты: Агроном раскрыл, как выбрать идеальные овощи к Новому году

В первую очередь специалист посоветовал смотреть на внешний вид. Свежие овощи всегда плотные, без вмятин, пятен и мягких участков. Например, огурцы должны быть упругими и хрустящими, а томаты — пружинить при нажатии, но не быть ни «каменными», ни слишком мягкими. Повреждённая кожура и неравномерная текстура часто говорят о неправильном хранении или начале порчи.
Не менее важен цвет. У качественных овощей он равномерный и насыщенный: у огурцов — ярко-зелёный без желтизны, у томатов — гладкая кожица без трещин. Морщины, влажные пятна и тусклый оттенок — тревожный сигнал. При этом идеальный внешний вид не всегда повод для недоверия: современные тепличные овощи могут выглядеть аккуратно и при этом сохранять вкус.
Ещё один простой ориентир — аромат. Свежие огурцы пахнут легко и травянисто, а томаты дают насыщенный, чуть сладковатый запах, особенно возле плодоножки. Если овощи почти не пахнут или, наоборот, имеют кислый и затхлый аромат, от покупки лучше отказаться.
После покупки не менее важно правильно хранить овощи. Огурцы дольше сохраняют свежесть при температуре около +13…+15 градусов и вдали от фруктов, которые ускоряют их увядание. Томаты же не любят холод: при низких температурах они теряют вкус и аромат, а при тепле быстрее перезревают.
