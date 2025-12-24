Безвкусные огурцы и «пластиковые» томаты: Агроном раскрыл, как выбрать идеальные овощи к Новому году

В первую очередь специалист посоветовал смотреть на внешний вид. Свежие овощи всегда плотные, без вмятин, пятен и мягких участков. Например, огурцы должны быть упругими и хрустящими, а томаты — пружинить при нажатии, но не быть ни «каменными», ни слишком мягкими. Повреждённая кожура и неравномерная текстура часто говорят о неправильном хранении или начале порчи.