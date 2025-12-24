Ричмонд
Безвкусные огурцы и «пластиковые» томаты: Агроном раскрыл, как выбрать идеальные овощи к Новому году

Перед Новым годом прилавки магазинов традиционно ломятся от овощей, но далеко не все из них действительно свежие. Агроном Алексей Куренин рассказал «Газете.ru», на какие детали стоит обратить внимание, чтобы не испортить праздничный стол безвкусными или подпорченными продуктами.

В первую очередь специалист посоветовал смотреть на внешний вид. Свежие овощи всегда плотные, без вмятин, пятен и мягких участков. Например, огурцы должны быть упругими и хрустящими, а томаты — пружинить при нажатии, но не быть ни «каменными», ни слишком мягкими. Повреждённая кожура и неравномерная текстура часто говорят о неправильном хранении или начале порчи.

Не менее важен цвет. У качественных овощей он равномерный и насыщенный: у огурцов — ярко-зелёный без желтизны, у томатов — гладкая кожица без трещин. Морщины, влажные пятна и тусклый оттенок — тревожный сигнал. При этом идеальный внешний вид не всегда повод для недоверия: современные тепличные овощи могут выглядеть аккуратно и при этом сохранять вкус.

Ещё один простой ориентир — аромат. Свежие огурцы пахнут легко и травянисто, а томаты дают насыщенный, чуть сладковатый запах, особенно возле плодоножки. Если овощи почти не пахнут или, наоборот, имеют кислый и затхлый аромат, от покупки лучше отказаться.

После покупки не менее важно правильно хранить овощи. Огурцы дольше сохраняют свежесть при температуре около +13…+15 градусов и вдали от фруктов, которые ускоряют их увядание. Томаты же не любят холод: при низких температурах они теряют вкус и аромат, а при тепле быстрее перезревают.

Ранее Life.ru рассказывал, как не ошибиться при покупке красной икры к празднику. Эксперты советуют проверять её упругость: качественные икринки не размазываются и легко лопаются. А слишком низкая цена, по их словам, почти всегда указывает на подделку.

