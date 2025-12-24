ГК ЧС: в Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность» и ограничили авиасообщение

Сегодня утром, 24 декабря, на территории всей Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Он настоятельно порекомендовал жителям региона немедленно покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях.
Также были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в международном аэропорту «Уфа».
Глава ГК ЧС призвал граждан сохранять бдительность.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.