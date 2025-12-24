Ричмонд
Россия и США возобновили переговоры по работе дипломатических представительств

Несколько дней назад прошел очередной раунд консультаций между Россией и США по вопросам нормализации работы дипломатических представительств. Об этом в среду, 24 декабря, сообщил глава департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров.

Он отметил, что достигнутые договоренности имеют значение и позволили продвинуться в решении практических вопросов. По его словам, стороны обсудили выдачу виз отдельным категориям сотрудников посольств, а также упрощение порядка их передвижения на территории принимающей страны.

При этом дипломат указал, что переговоры продвигаются медленно. Он пояснил, что темп диалога снижается из-за различий в подходах Москвы и Вашингтона к ряду вопросов.

Гусаров подчеркнул, что нынешние результаты можно считать шагом вперед, однако для реального продвижения к задаче по стабилизации двусторонних отношений, поставленной президентами, уровень амбиций сторон должен быть заметно выше, передают «Известия».

22 декабря научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что детали переговоров в Майами с участием спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, спецпосланника главы США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не раскрывали из-за опасений саботажа.

Ранее Дмитриев рассказал, что разжигателям войны не удалось сорвать переговоры, которые прошли в Майами. 22 декабря он также сообщил, что следующие переговоры с Соединенными Штатами могут пройти в Москве.

