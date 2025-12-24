Суббота для автомобилистов: МРЭО Приморья откроются в выходной день

Автовладельцы Приморья смогут решить регистрационные вопросы в предпраздничную субботу — 27 декабря МРЭО ГАИ по всему региону проведут дополнительный рабочий день по специальному графику, сообщила пресс-служба полиции Приморья.
«В целях улучшения качества и доступности оказания государственных услуг, регистрационные пункты Приморьябудут дополнительно работать в выходной день 27 декабря 2025 года (суббота)», — говорится в сообщении.
Прием граждан и осмотр транспортных средств будет осуществляться с 08.00 до 17.00, с традиционным обеденным перерывом с 12.00 до 13.00.
Работать в субботу будут пункты по следующим адресам:
г. Владивосток, пр-т 100 — летия Владивостоку, д. 148; г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 152; г. Находка, ул. Пограничная, д.100; г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 27а; г. Большой Камень, ул. Андреевская, д. 4; г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 7/1; г. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, д. 103; г. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, д. 18; г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д. 60; г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 35 В.
Напомним, что в преддверии праздничных дней ГАИ Приморья проводит усиленные профилактические мероприятия, направленные на пресечение управления транспортными средствами в состоянии опьянения.