Главный католический храм возродят в Нижнем Новгороде

Недавно католическому приходу было передано здание, которое до революции служило главным католическим храмом города, способным вместить до 3 000 верующих. В здании ранее располагались офисы, и предстоит большая работа по его восстановлению. Епископ Архиепархии Божией Матери в Москве сообщил о скором начале разработки проекта.