Главный католический храм возродят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируют возродить главный католический храм. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Возрождение Студеного квартала в Нижнем Новгороде может включать в себя создание камерного зала для классической музыки, гостевых домов, пространств для размещения, а также культурных и гастрономических площадок.
Обсуждение с руководством Католической церкви в России перспектив развития Студеного, или, как его еще называют, католического квартала состолось 23 декабря.
Недавно католическому приходу было передано здание, которое до революции служило главным католическим храмом города, способным вместить до 3 000 верующих. В здании ранее располагались офисы, и предстоит большая работа по его восстановлению. Епископ Архиепархии Божией Матери в Москве сообщил о скором начале разработки проекта.
Также власти обсудили развитие территории Студеного квартала, где восстанавливаемый католический храм станет ключевым элементом. На данный момент в квартале расселены и подготовлены к инвестициям 9 объектов, включая объекты культурного наследия. В ближайшее время будут готовы еще 4 объекта.
В работе с историческим наследием города и области приоритетом является комплексный подход. Все представляющие ценность здания будут сохранены, а благоустроенные дворы и пространства между кварталами создадут уникальный креативный кластер в центре города.
На данный момент АСИРИС занимается формированием инвестиционного пакета для комплексного развития этого уникального квартала. В него войдут 13 объектов с различными охранными статусами.
Предполагается, что к середине следующего года будет сформирована финальная концепция ревитализации Студеного квартала, после чего начнется практический этап реализации проекта.
Планируется, что новый католический храм станет центром притяжения для студентов-католиков, обучающихся в ИТ-кампусе «НЕЙМАРК», а также для иностранных граждан, переехавших в регион.