В Омской области прокуратура призвала огородить здание заброшенной типографии

Помещение давно заброшено и представляет опасность для жителей поселка.

Источник: Комсомольская правда

Заброшенное здание на ул. Садовой, 2 в Марьяновке привлекло внимание прокуратуры Омской области. Надзорное ведомство в судебном порядке добилась принятия мер по обеспечению безопасности рядом с аварийным зданием бывшей типографии, расположенным на улице Садовая, 2 в рабочем поселке Марьяновка.

Проверка показала, что здание не охраняется, не ограждено и доступ в него ничем не ограничен, несмотря на угрозу для жизни и здоровья, особенно для несовершеннолетних. Собственниками объекта являются министерство имущественных отношений Омской области и два частных лица, однако ни одна из сторон не предприняла мер для устранения угрозы.

В ответ прокуратура подала в суд иск о понуждении собственников ограничить доступ в здание — в том числе путем установки ограждения и блокирования оконных и дверных проемов.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее мы писали, что в Омске собираются снести аварийный дом, у собственников изымают квартиры.