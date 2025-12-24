В Омской области прокуратура призвала огородить здание заброшенной типографии

Заброшенное здание на ул. Садовой, 2 в Марьяновке привлекло внимание прокуратуры Омской области. Надзорное ведомство в судебном порядке добилась принятия мер по обеспечению безопасности рядом с аварийным зданием бывшей типографии, расположенным на улице Садовая, 2 в рабочем поселке Марьяновка.
Проверка показала, что здание не охраняется, не ограждено и доступ в него ничем не ограничен, несмотря на угрозу для жизни и здоровья, особенно для несовершеннолетних. Собственниками объекта являются министерство имущественных отношений Омской области и два частных лица, однако ни одна из сторон не предприняла мер для устранения угрозы.
В ответ прокуратура подала в суд иск о понуждении собственников ограничить доступ в здание — в том числе путем установки ограждения и блокирования оконных и дверных проемов.
Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.
