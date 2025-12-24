В Омской области прокуратура призвала огородить здание заброшенной типографии

Проверка показала, что здание не охраняется, не ограждено и доступ в него ничем не ограничен, несмотря на угрозу для жизни и здоровья, особенно для несовершеннолетних. Собственниками объекта являются министерство имущественных отношений Омской области и два частных лица, однако ни одна из сторон не предприняла мер для устранения угрозы.