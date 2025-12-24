Афера на 57 миллионов с аппаратами УЗИ: осуждена бывшая глава Управления капстроительства Башкирии

По данным ведомств, в декабре 2022 года, будучи осведомленной о поставке 10 фальсифицированных и контрафактных аппаратов ультразвуковой визуализации, запрещенных к обороту, она дала указание об их приемке и оплате. Оборудование было приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение» на общую сумму свыше 57 миллионов рублей. Преступление выявили оперативники ФСБ.