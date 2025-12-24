Ричмонд
Афера на 57 миллионов с аппаратами УЗИ: осуждена бывшая глава Управления капстроительства Башкирии

Экс-глава Управление капстроительства Башкирии получила пять лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор бывшей начальнице учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», ее признали виновной в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета региона.

По данным ведомств, в декабре 2022 года, будучи осведомленной о поставке 10 фальсифицированных и контрафактных аппаратов ультразвуковой визуализации, запрещенных к обороту, она дала указание об их приемке и оплате. Оборудование было приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение» на общую сумму свыше 57 миллионов рублей. Преступление выявили оперативники ФСБ.

Причиненный ущерб федеральному и республиканскому бюджетам оценивается в более чем 57 миллионов рублей.

Октябрьский районный суд Уфы назначил женщине пять лет колонии общего режима и лишил ее права занимать определенные должности в течение двух лет.

— В обеспечительных целях на имущество осужденной наложен арест. Осужденной предоставлена отсрочка исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет, — сообщает СК.

