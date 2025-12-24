МВД: мошенники распространяют фишинговые сайты под предлогом игры в Roblox

Мошенники стали создавать фишинговые ресурсы под предлогом «игры в Roblox без VPN», передает официальный Telegram-канал управления по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт — Петербургу и Ленинградской области.
Напомним, Роскомнадзор заблокировал Roblox в начале декабря из-за многочисленных нарушений, в том числе из-за распространения материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм, призывающих к насилию.
По информации ведомства, злоумышленники создают фейковые страницы, обещая подключение к прокси‑серверам или «игру без VPN». Пользователю предлагают пройти авторизацию, после чего аферисты получают логин и пароль и захватывают аккаунт.
В МВД призывают использовать только официальные сайты и приложения Roblox, не вводить учетные данные на сторонних сайтах и не переходить по непроверенным ссылкам, не подключаться к неизвестным серверным инструментам, а также включить двухфакторную аутентификацию, придумать уникальный сложный пароль для Roblox и настроить почту восстановления.
Ранее сообщалось, что мошенники обманывают владельцев устройств Apple, обещая установку игровых программ через Apple ID, полученные незаконным путём, и таким образом, лишают пользователей доступа к их устройствам.