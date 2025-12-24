МВД: мошенники распространяют фишинговые сайты под предлогом игры в Roblox

В МВД призывают использовать только официальные сайты и приложения Roblox, не вводить учетные данные на сторонних сайтах и не переходить по непроверенным ссылкам, не подключаться к неизвестным серверным инструментам, а также включить двухфакторную аутентификацию, придумать уникальный сложный пароль для Roblox и настроить почту восстановления.