Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» рассказал о пользе белых масел

«Производитель, например, фармацевтических препаратов в любой момент мог столкнуться с дефицитом необходимого сырья. Сейчас эти риски устранены. Мы разработали собственную экологически чистую технологию и вышли на промышленное производство белых масел, соответствующих самым высоким мировым стандартам», — подчеркнул Анатолий Скоромец.