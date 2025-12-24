Ричмонд
Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» рассказал о пользе белых масел

Запуск производства полностью отечественных белых масел стал одним из главных событий 2025 года, заявил винтервью изданию «Аргументы и Факты» генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец. Ранее на российском рынке были представлены преимущественно иностранные поставщики.

«Наша задача изначально была не только технологической, но и стратегической: обеспечить отечественную экономику незаменимым продуктом, в котором испытывают потребность сотни российских предприятий», — отметил Скоромец.

По его словам, сложная логистика, санкционные риски, не всегда стабильное качество и несоблюдение сроков поставки создавали угрозы для бесперебойной работы предприятий.

«Производитель, например, фармацевтических препаратов в любой момент мог столкнуться с дефицитом необходимого сырья. Сейчас эти риски устранены. Мы разработали собственную экологически чистую технологию и вышли на промышленное производство белых масел, соответствующих самым высоким мировым стандартам», — подчеркнул Анатолий Скоромец.

Он также отметил, что белое масло абсолютно безопасно для человека, что позволяет использовать его в медицине, фармацевтике, косметической и пищевой промышленности.