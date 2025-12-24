Ночь на 24 декабря в Москве стала самой холодной за эту зиму

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве и Московской области за эту зиму. В отдельных районах температура опустилась ниже −20 °C. Об этом в своём Telegram-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.
«В столице нашей Родины минувшая ночь стала самой морозной этой зимой. Сейчас на термометре опорной московской метеостанции ВДНХ столбик термометра застыл ровно на отметке −16,4, в Подмосковье местами до 23,7 мороза», — рассказал он.
Тишковец отметил, что к 6 часам утра 24 декабря минимальная температура в Москве на Балчуге составила −15 °C, на ВДНХ — −16,4 °C, а в Тушино — −17,4 °C. Это почти на 8 градусов ниже климатической нормы для декабря.
«В Подмосковье морознее всего было на востоке — на местном “полюсе холода” — в Черустях, где воздух остыл до −23,7. Студено в Сергиевом Посаде (-20,5), Солнечногорске (-19,8), Талдоме и Луховицах (-19,1), Клину и Дмитрове (-18,8) и т.д. До восхода солнца температура воздуха продолжит понижаться», — сообщил метеоролог.
Тишковец также напомнил, что абсолютный рекорд холода для этой даты был зафиксирован в 1892 году. Тогда термометры в Москве показывали −37,3 °C.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что глобальные изменения климата приводят к сдвигу сроков установления снежного покрова в российской столице и сокращению зимнего сезона.