Ночь на 24 декабря в Москве стала самой холодной за эту зиму

Тишковец отметил, что к 6 часам утра 24 декабря минимальная температура в Москве на Балчуге составила −15 °C, на ВДНХ — −16,4 °C, а в Тушино — −17,4 °C. Это почти на 8 градусов ниже климатической нормы для декабря.