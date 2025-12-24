Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Пятибратова: Длительный сухой кашель может указывать на туберкулез

Первым и основным признаком туберкулеза является длительный и сухой кашель. Об этом в среду, 24 декабря, рассказала главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова.

Первым и основным признаком туберкулеза является длительный и сухой кашель. Об этом в среду, 24 декабря, рассказала главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова.

По ее словам, заболевание только в развернутых стадиях дает какую-то симптоматику. В остальном туберкулез протекает бессимптомно. Поэтому россиянам следует сразу обращаться к врачу, если сухой или малопродуктивный кашель длится более двух-трех недель.

— Сухой или малопродуктивный кашель в течение двух-трех недель, особенно не связанный с ОРВИ. И даже если недавно была ОРВИ, а кашель продолжается длительно, то это повод для обращения, — отметила медик.

Пятибратова также перечислила другие тревожные признаки. Среди них — слабость, быстрая утомляемость, потеря веса, длительное небольшое повышение температуры, потливость, передает РИА Новости.

До этого управление Роспотребнадзора по Москве начало проводить расследование и противоэпидемические мероприятия после появления информации о случае подозрения на туберкулез у студента Московского государственного юридического университета.