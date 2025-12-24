За сутки в Ростовской области спасатели ликвидировали десять пожаров

Спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области за прошедшие сутки, 23 декабря, провели масштабную работу по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В общей сложности было потушено десять техногенных пожаров. К сожалению, в результате двух пожаров погибли два человека. В то же время пожарным удалось спасти жизни пяти человек. Параллельно спасатели выезжали на ликвидацию последствий пяти дорожно-транспортных происшествий.
Для проведения всех аварийно-спасательных работ было задействовано 200 специалистов и 50 единиц специальной техники.
