Временно закрыли продажи билетов на поезда в Крым обратно, проходящие через Воронежскую область

Ремонт ж/д путей изменил график 12 поездов «Таврии».

Источник: Комсомольская правда

Билеты на 12 поездов в Крым и обратно на даты с 22 по 30 марта 2026 года временно исчезли из продажи. Причина — ремонтные работы на участке железной дороги, из-за которых график движения популярных поездов «Таврия» будет пересмотрен. Продажи обещали возобновить сразу после утверждения нового расписания. Конкретные даты не уточнили. Информация появилась на официальном канале компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» 23 декабря.

Ограничения затронули составы, следующие через Воронежскую область. Под них попали следующие поезда, идущие в обоих направлениях:

-Москва — Симферополь: № 28/27, № 68/67, № 195/196;

-Москва — Севастополь: № 92/91;

-Санкт-Петербург — Севастополь: №⅞;

-Санкт-Петербург — Симферополь: № 77/78.

— Точные сроки возвращения билетов в систему станут известны после завершения корректировки расписания, — сказали в компании.

Напомним, что стандартный горизонт планирования поездки и старта продаж для поездов «Таврия» составляет 90 суток.