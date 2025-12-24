Временно закрыли продажи билетов на поезда в Крым обратно, проходящие через Воронежскую область

Билеты на 12 поездов в Крым и обратно на даты с 22 по 30 марта 2026 года временно исчезли из продажи. Причина — ремонтные работы на участке железной дороги, из-за которых график движения популярных поездов «Таврия» будет пересмотрен. Продажи обещали возобновить сразу после утверждения нового расписания. Конкретные даты не уточнили. Информация появилась на официальном канале компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» 23 декабря.