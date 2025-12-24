Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священник пережил 105 минут клинической смерти и рассказал о «встрече с Иисусом»

В Соединенных Штатах священник Дин Брэкстон пережил клиническую смерть длиной 105 минут. После этого он утверждал, что успел поговорить с Богом. Об этом сообщает Daily Mail.

В Соединенных Штатах священник Дин Брэкстон пережил клиническую смерть длиной 105 минут. После этого он утверждал, что успел поговорить с Богом. Об этом сообщает Daily Mail.

— Брэкстон сказал, что он не боялся во время своего околосмертного опыта, а скорее чувствовал непреодолимую радость, мир и комфорт — откровение, которое изменило его взгляд на жизнь и дало ему «вечную перспективу», — говорится в материале.

По словам мужчины, его забрали в «другое царство», которое он назвал небом. Там, по воспоминаниям священника, его встретили покойные родственники, ангелы, Иисус и Бог.

68-летняя женщина пережила клиническую смерть, когда ее сердце остановилось на 11 минут во время визита к кардиологу. Она обратилась к врачу с жалобами на давление и боль в груди, однако состояние резко ухудшилось еще до госпитализации.

Мексиканская певица Пати Муньос прибегла к хирургическому вмешательству для увеличения груди — операция обернулась для нее клинической смертью. Со слов певицы, ей будто снился сон: она находилась в «ужасном, отчаянном состоянии».