Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске по улице Варламова до 23 января закроют движение транспорта

Водителей просят заранее планировать свои маршруты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

До 18 часов 23 января 2026 года в Иркутске закроют движение транспорта по улице Варламова. Об этом сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации.

— На участке в районе дома № 95 специалисты проводят работы по реконструкции участка тепловой сети, — уточняется в сообщении.

Чтобы избежать пробок, водителей просят заранее продумать, как лучше добраться до места назначения, учитывая временные изменения в дорожном движении.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре сотрудники ДПС спасли водителя внедорожника из водоотводной канавы. Самостоятельные попытки выбраться ни к чему не привели, потому что спецтехника могла серьезно повредить автомобиль.