В Иркутске по улице Варламова до 23 января закроют движение транспорта

До 18 часов 23 января 2026 года в Иркутске закроют движение транспорта по улице Варламова. Об этом сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации.
— На участке в районе дома № 95 специалисты проводят работы по реконструкции участка тепловой сети, — уточняется в сообщении.
Чтобы избежать пробок, водителей просят заранее продумать, как лучше добраться до места назначения, учитывая временные изменения в дорожном движении.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре сотрудники ДПС спасли водителя внедорожника из водоотводной канавы. Самостоятельные попытки выбраться ни к чему не привели, потому что спецтехника могла серьезно повредить автомобиль.