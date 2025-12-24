Администрация Самары ответила за искусанного беспризорной собакой ребёнка

Департамент городского хозяйства и экологии Самары возместит моральный вред ребёнку, укушенному беспризорной собакой. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Инцидент случился в апреле 2024 года. Безнадзорное животное напало на мальчика в Железнодорожном районе Самары и укусило его. Ребёнка доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Мать пострадавшего обратилась с заявлением, которое проверила прокуратура Железнодорожного района. Правоохранители пришли к выводу, что виновны чиновники городской администрации, не обеспечившие своевременный отлов бродячих собак, и обратились в суд с требованием взыскать с департамента городского хозяйства и экологии моральный вред.
Суд встал на сторону пострадавшего и обязал ведомство выплатить компенсацию — 30 тысяч рублей. Решение исполнено, деньги уже перечислены на счёт семьи ребёнка.