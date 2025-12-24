Россияне смогут увидеть серию необычных космических явлений: все начнется уже 4 января

В начале января жители России смогут наблюдать серию необычных космических явлений — затмений Луной нескольких планет. Причем первое произойдет уже 4 января. Об этом в интервью ТАСС сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.
Астроном отметил, что спутник Земли каждый месяц не только проходит недалеко от различных планет, которые видно с Земли, но иногда и закрывает их. Несколько таких покрытий Луной можно будет увидеть и с территории России.
«4 января европейская часть России сможет наблюдать, как Луна покроет Сатурн, это произойдет примерно в 20:04 мск. 5 января то же самое произойдет с Нептуном для жителей Северо-Запада России», — перечисляет Николай Железнов.
Кроме того, примерно в 8:00 1 февраля Луна покроет Сатурн еще раз, но это будет видно на Колыме, в Сибири. А незадолго до полуночи 9 февраля спутник Земли покроет Марс. Это космические событие смогут увидеть жители северо-европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Напомним, 7 сентября этого года в России началось последнее в 2025 году полное лунное затмение. Тогда можно было увидеть, как тень от Земли постепенно полностью перекрывает падающий на Луну солнечный свет. А до этого в российских городах наблюдали так называемую «кровавую Луну».
Кроме того, сообщалось, что 2 августа 2027 года произойдет одно из самых длинных затмений Солнца. Оно будет длится 6 минут 22 секунды, что больше, чем во время предыдущего затмения в 1991 году. Затмение будет видно узкой полосой шириной 258 км и охватит 15 227 км поверхности Земли.