Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за тумана

Четыре пассажирских самолета, летевшие из Москвы и Санкт-Петербурга, вынужденно сели в Самарканде из-за тумана. Об этом сообщает Uzbekistan Airports в своем Telegram-канале.
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ряде аэропортов Узбекистана Международный аэропорт Самарканд принял несколько рейсов в качестве запасного аэродрома», — следует из публикации.
По данным Uzbekistan Airports, посадку в Самарканде совершили рейсы HY9608 и SU1876, следовавшие из Москвы в Бухару, рейс HY9638 Санкт-Петербург — Ургенч и рейс A47055 Москва — Термез.
Кроме того, в Самарканд направили рейс С6317 Стамбул — Наманган, так как один из находившихся на борту пассажиров почувствовал себя плохо.
Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в турецкой провинции Мерсин из-за неблагоприятных условий в городе назначения.