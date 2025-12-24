Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за тумана

В связи с неблагоприятными метеоусловиями четыре пассажирских самолета, летевшие из Москвы и Санкт-Петербурга, вынужденно сели в Самарканде.

Источник: Аргументы и факты

Четыре пассажирских самолета, летевшие из Москвы и Санкт-Петербурга, вынужденно сели в Самарканде из-за тумана. Об этом сообщает Uzbekistan Airports в своем Telegram-канале.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ряде аэропортов Узбекистана Международный аэропорт Самарканд принял несколько рейсов в качестве запасного аэродрома», — следует из публикации.

По данным Uzbekistan Airports, посадку в Самарканде совершили рейсы HY9608 и SU1876, следовавшие из Москвы в Бухару, рейс HY9638 Санкт-Петербург — Ургенч и рейс A47055 Москва — Термез.

Кроме того, в Самарканд направили рейс С6317 Стамбул — Наманган, так как один из находившихся на борту пассажиров почувствовал себя плохо.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в турецкой провинции Мерсин из-за неблагоприятных условий в городе назначения.