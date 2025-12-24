Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вратарь омского «Авангарда» высказался о вероятности перехода в НХЛ

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков ответил на вопрос о вероятности продолжения карьеры в НХЛ.

Источник: БЕЛТА

В интервью «Газете.Ru» голкипер, некогда игравший в хоккейной лиге Онтарио, сообщил, что подписал контракт с омской командой с удовольствием, но не исключил, что хорошее предложение может быть рассмотрено.

«Спокойно к этому отношусь. Если позовут — значит, позовут. Тогда попробую поговорить с руководством “Авангарда”. В любом случае, у меня контракт на пять лет, который я с удовольствием подписал. Должно быть хорошее предложение, чтобы его рассматривать», — отметил Никита Серебряков.

Серебряков перешел в омский «Авангард» по ходу прошлого сезона из питерского СКА. На тот момент основным вратарем омичей был Павел Хомченко. Серебряков быстро стал любимцем у омских болельщиков, а впоследствии «Авангард» подписал вратаря на пять сезонов сразу — до сезона 2029/30 включительно.

По итогам прошлой недели Никита Серебряков стал лучшим вратарем КХЛ после двух «сухих» побед «Авангарда» подряд — над нижнекамским «Нефтехимиком» и ярославским «Локомотивом».