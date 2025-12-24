Харченко: Российские дроны уничтожают подстанции Украины, даже не попадая по ним

Около 3,5 тысячи украинских подстанций остаются беззащитными — это позволяет российским БПЛА уничтожать их, даже не попадая по ним. Об этом в среду, 24 декабря, рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
По его словам, на объектах нет «ни габионов, ни мешков с песком». Беспилотникам необязательно попадать по подстанциям — достаточно обломков, которые разлетаются на десятки метров и поражают объект.
В результате подобных ударов подача электроэнергии прекращается в нескольких районах городов и сельских населенных пунктах.
— В Одессе дрон упал в 30 метрах от подстанции, но его осколки повредили трансформатор, и тот сгорел. И так происходит везде, — цитирует Харченко Lenta.ru.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков отметил, что в 2026 году российские войска будут делать акцент на формировании новых профильных подразделений, которые связаны с управлением беспилотными летательными аппаратами.
17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии также утверждал, что формирование войск беспилотных систем является ключевым вопросом на данный момент.