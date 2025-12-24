Жители Башкирии жалуются на сбой в работе мобильного интернета

Сегодня утром, 24 декабря, жители Уфы и других городов Башкирии столкнулись с массовым сбоем в работе мобильного интернета. Согласно данным платформы Downdetector, количество жалоб на отсутствие связи начало резко расти около 10:15 по местному времени.
По предварительной информации, перебои могли быть связаны с мерами безопасности. Как ранее сообщал Telegram-канал «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически приостанавливают работу некоторых вышек сотовой связи. Это делается для затруднения навигации беспилотных летательных аппаратов, так как сигнал мобильной сети может использоваться для их наведения. Подобные временные отключения являются одной из превентивных мер противодействия.
Напомним, недавно на территории всей Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность».
