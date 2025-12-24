Жители Башкирии жалуются на сбой в работе мобильного интернета

По предварительной информации, перебои могли быть связаны с мерами безопасности. Как ранее сообщал Telegram-канал «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически приостанавливают работу некоторых вышек сотовой связи. Это делается для затруднения навигации беспилотных летательных аппаратов, так как сигнал мобильной сети может использоваться для их наведения. Подобные временные отключения являются одной из превентивных мер противодействия.