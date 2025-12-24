Во Владивостоке планируют создать всесезонную купальню на 300 человек

Компания «Глобал», новый резидент территории опережающего развития «Приморье», намеревается создать во Владивостоке общественно-рекреационный комплекс «Купальня в бухте Патрокл» с объёмом инвестиций 200 млн рублей и запуском в четвёртом квартале 2027 года.
Пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики сообщила, что комплекс рассчитан на одновременное пребывание до 300 человек при максимальной дневной проходимости около 1 тыс. посетителей и будет включать большую сауну на 200 человек, русскую баню на 50−80 человек и зоны отдыха площадью до 1,5 тыс. кв. м.
По данным КРДВ, строительство энергоэффективного здания с осевой планировкой и парными-амфитеатрами с панорамным термостеклом, ориентированными на акваторию, инициаторы намереваются начать в сентябре 2026 года, предусматривая подогреваемые пешеходные дорожки к береговой линии и солярий с стационарными лежаками.
Директор ООО «Глобал» Вероника Васюкевич указала, что проект опирается на традицию общественных бань и купален дореволюционного Владивостока и интегрируется в проект развития территории, который реализует команда Concrete Jungle, с сетью маршрутов, рекреационных зон и сезонных активностей для круглогодичного использования побережья.
Инициаторы планируют внедрить систему бесконтактного доступа по QR-коду, терминалы, мобильное приложение для почасовой оплаты и вендинговые решения для сопутствующих услуг с целью оптимизации численности персонала.
Заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий отметил, что проект соответствует мастер-плану Владивостока и режиму ТОР «Приморье» и должен усилить туристическую привлекательность благоустраиваемой бухты Патрокл.