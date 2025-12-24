Найден способ управлять потоками жидкостей и газов с помощью «эффекта бабочки»

По словам ученого, полученный результат открывает новые перспективы для управления потоками теплоносителя в технологических системах, что, в конечном счете, поможет снизить циклические тепловые нагрузки и повысить ресурс оборудования. Новый метод можно интегрировать в системы охлаждения мощных реакторов, металлургические печи и энергетические установки, гасить опасные колебания температуры на стадии их возникновения. Так инженеры получат возможность не пытаться победить турбулентность, а направлять ее, превращая хаотичную энергию в предсказуемую и управляемую силу. Как отметили в Минобрнауки РФ, это шаг к более безопасной, эффективной и долговечной инженерии будущего.