Институт Русистики назвал букву «А» наиболее популярной в русском языке

В России выбрали самую популярную букву в алфавите.

Источник: Аргументы и факты

Буква «А» признана лидером по частоте употребления в русском языке. Об этом сообщили РИА Новости в Институте Русистики.

«Если говорить о звучащей речи, то корректнее говорить не о букве, а о звуке “А”. Мы говорим о литературной норме, а в русском языке существует явление редукции, когда слово “хорошо” слышится как “харашо”», — пояснили в институте.

Эксперты также отметили, что некоторые лингвисты считают самой популярной букву «О», но в разговорной речи она зачастую слышится как «А».

«Вспомните школьные диктанты! В детстве мы думали, как правильно: “карова” или “корова”? “Сабака” или “собака”? Даже носителям языка бывает непросто, не говоря уже об иностранцах, изучающих русский», — добавили в Институте Русистики.

Ранее портал «Грамота.ру» назвал претендентов на слово года.