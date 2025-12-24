Институт Русистики назвал букву «А» наиболее популярной в русском языке

Буква «А» признана лидером по частоте употребления в русском языке. Об этом сообщили РИА Новости в Институте Русистики.
«Если говорить о звучащей речи, то корректнее говорить не о букве, а о звуке “А”. Мы говорим о литературной норме, а в русском языке существует явление редукции, когда слово “хорошо” слышится как “харашо”», — пояснили в институте.
Эксперты также отметили, что некоторые лингвисты считают самой популярной букву «О», но в разговорной речи она зачастую слышится как «А».
«Вспомните школьные диктанты! В детстве мы думали, как правильно: “карова” или “корова”? “Сабака” или “собака”? Даже носителям языка бывает непросто, не говоря уже об иностранцах, изучающих русский», — добавили в Институте Русистики.
Ранее портал «Грамота.ру» назвал претендентов на слово года.