Нижегородский спутник «Лобачевский» запустят с космодрома Восточный

На орбиту его выведет ракета-носитель «Союз-2».

Источник: КЦ «Восточный»

На космодроме Восточный завершилась подготовка к запуску малого космического аппарата «Лобачевский», созданного нижегородскими учеными. На раму разгонного блока «Фрегат» установлен пусковой контейнер со спутником, сообщает пресс-служба ННГУ.

Аппарат форм-фактора CubeSat 16U разработан нижегородским университетом в рамках федерального проекта Space-π. Его основная задача — проведение агроэкологических исследований для различных регионов России.

Запуск «Лобачевского» запланирован в качестве попутной полезной нагрузки в ходе миссии «Аист-2Т».