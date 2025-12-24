Нижегородский спутник «Лобачевский» запустят с космодрома Восточный

На космодроме Восточный завершилась подготовка к запуску малого космического аппарата «Лобачевский», созданного нижегородскими учеными. На раму разгонного блока «Фрегат» установлен пусковой контейнер со спутником, сообщает пресс-служба ННГУ.
Аппарат форм-фактора CubeSat 16U разработан нижегородским университетом в рамках федерального проекта Space-π. Его основная задача — проведение агроэкологических исследований для различных регионов России.
Запуск «Лобачевского» запланирован в качестве попутной полезной нагрузки в ходе миссии «Аист-2Т».