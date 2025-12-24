Мошенники стали обманывать россиян, предлагая оформить пропуск в военкомат

По данным ведомства, злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками военкоматов, и говорят, что им необходимо посетить комиссариат для оцифровки личных данных. Затем утверждается, что для прохода в военкомат нужны повестка или пропуск, а так как звонящие якобы не могут выслать повестку, они предлагают собеседникам оформить пропуска, прося предоставить персональные данные.