Мошенники стали обманывать россиян, предлагая оформить пропуск в военкомат

Источник: Аргументы и факты

Мошенники стали похищать персональные данные россиян, предлагая якобы оформить пропуск в военкомат. Это следует из сообщений МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками военкоматов, и говорят, что им необходимо посетить комиссариат для оцифровки личных данных. Затем утверждается, что для прохода в военкомат нужны повестка или пропуск, а так как звонящие якобы не могут выслать повестку, они предлагают собеседникам оформить пропуска, прося предоставить персональные данные.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали новую волну телефонного мошенничества, при котором преступники, тоже выдавая себя за сотрудников военкоматов, пытаются получить доступ к учетным записям людей на портале «Госуслуги».

Также информировалось, что схемы со звонками «из военкоматов» используют злоумышленники с Украины, пытаясь вербовать молодежь и пожилых людей из России.