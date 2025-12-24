Медведь в Индии ворвался в школу, сломал дверь в кабинет и утащил мальчика

В индийском штате Уттаркханд медведь ворвался в здание школы и напал на ученика прямо во время урока. Инцидент произошел утром 22 декабря в школе Харишанкар, сообщает The Star.
По имеющейся информации, хищник беспрепятственно зашел в школу, начал ломиться в закрытые классы, где прятались дети и сотрудники, и сумел выбить одну из дверей. После этого он схватил шестиклассника по имени Аарав и попытался утащить его в сторону леса.
Ребенка удалось спасти благодаря действиям учителей и школьников, которые вмешались и вынудили зверя отступить. Медведь бросил мальчика в кустах неподалеку. Школьник получил множественные травмы от когтей и зубов и был доставлен к врачам. Педагоги заявили, что опасность со стороны диких животных в этом районе сохраняется уже не первый день.
Сообщается, что это уже второй подобный случай за последнее время в округе. Ранее другой хищник напал на ученицу той же школы, когда та шла домой. После этого местные власти распорядились организовать сопровождение детей по пути в школу и обратно, передает издание.
В Индии стая из 20 обезьян напала на 67-летнего жителя деревни Рамнатха Чаудхе и нанесла ему множественные ранения. Его срочно доставили в больницу, но врачи смогли только констатировать смерть фермера. Правоохранители рекомендовали местным жителям сохранять бдительность и не приближаться к агрессивным животным.