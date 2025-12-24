Медведь в Индии ворвался в школу, сломал дверь в кабинет и утащил мальчика

Ребенка удалось спасти благодаря действиям учителей и школьников, которые вмешались и вынудили зверя отступить. Медведь бросил мальчика в кустах неподалеку. Школьник получил множественные травмы от когтей и зубов и был доставлен к врачам. Педагоги заявили, что опасность со стороны диких животных в этом районе сохраняется уже не первый день.