В Самарской области нефтяная компания выплатила 58 млн рублей за экологический ущерб

«Нарушение было выявлено в рамках выездного обследования. Инспекторы Управления Россельхознадзора обнаружили признаки разлива нефтепродуктов на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 12 312 кв. м в Шенталинском районе Самарской области. Факт загрязнения земельных участков нефтепродуктами подтвержден заключениями по результатам экспертной оценки Самарского филиала ФГБУ “ВНИИЗЖ” — отмечается в сообщении.
В августе управление обратилось в арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением о взыскании с нефтяной компании ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды на земельных участках сельскохозяйственного назначения.
В ходе судебного разбирательства ответчик добровольно признал исковые требования в полном объеме.