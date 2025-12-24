В Самарской области нефтяная компания выплатила 58 млн рублей за экологический ущерб

В декабре по иску управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в муниципальный бюджет Шенталинского района Самарской области поступило 58,3 млн рублей. Деньги направлены нефтяной компанией за экологический ущерб, причиненный почвам, как объекту охраны окружающей среды на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.