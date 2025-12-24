Топ-5 главных новостей в Молдове 24 декабря 2025: Мороз, серость и снег с дождем обрушатся на Молдову; медполис подорожал в два раза — для жителей молдавских сел это катастрофа; как вместе с елкой не

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 24 декабря 2025:
1. Мороз, серость и снег с дождем: На Молдову обрушатся все «прелести» этой непонятной зимы.
2. Медицинский полис, который подорожал в два раза, в селах Молдовы приобретают только самые отчаявшиеся, с диагнозами, требующими серьезного лечения, иначе — смерть: И вот на таких людях решило отыграться наше правительство.
3. И вот она нарядная клещей нам принесла: Из-за теплой зимы в Молдове в квартиры с елками попадают опасные паразиты, которые разносят смертельные болезни — от боррелёза до энцефалита.
4. Власть смещает акценты с ЧП со стрельбой в инспекторате полиции, делая упор на количестве выстрелов: И чего нам ждать — только массовых расстрелов граждан на улицах Кишинева?
5. Молдова уверенно шагает к европейским ценностям, аккуратно теряя их по дороге: ПАС создал еще одну госструктуру по контролю за тем, что люди смотрят в интернете — за неправильный выбор можно и штраф схлопотать.
