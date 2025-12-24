В Омске пресекли незаконную продажу ветпрепаратов без лицензии

Россельхознадзор напоминает: лекарства, приобретённые в нелегальных точках, могут оказаться поддельными, испорченными или храниться с нарушением условий. Их использование не только не вылечит питомца, но и может вызвать осложнения, а также способствовать развитию устойчивости патогенов к препаратам.