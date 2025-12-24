Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске пресекли незаконную продажу ветпрепаратов без лицензии

Зоомагазин в Кировском округе торговал лекарствами для животных без разрешения.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском округе Омска специалисты Россельхознадзора выявили зоомагазин, который незаконно продавал ветеринарные препараты без соответствующей лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Омской области.

Проверка подтвердила, что лекарства для животных реализовывались без разрешительных документов, необходимых по закону. В отношении юридического лица составили протокол об административном правонарушении, а материалы направили в Арбитражный суд Омской области. Суд признал нарушение и назначил предупреждение в качестве наказания.

Россельхознадзор напоминает: лекарства, приобретённые в нелегальных точках, могут оказаться поддельными, испорченными или храниться с нарушением условий. Их использование не только не вылечит питомца, но и может вызвать осложнения, а также способствовать развитию устойчивости патогенов к препаратам.

Проверить наличие разрешения у продавца можно в едином реестре лицензий на официальном сайте Россельхознадзора. Ранее мы писали, что проекты школ в омском Серебряном береге и в поселке Иртыш прошли госэкспертизу.