Эксперт Рыбников предупредил россиян о письмах аферистов с «новогодним сюрпризом»

Мошенники все чаще используют доверчивость людей, предающихся праздничной суете. Преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал, какие схемы проворачивают злоумышленники в преддверии Нового года.
— Их главный инструмент сейчас — не какие-то технические ухищрения, а социальная инженерия, то есть манипуляция эмоциями. Ожидание открытки от коллеги, родственника или старого друга делает нас менее бдительными, — отметил эксперт.
По его словам, преступники могут отправить ссылку в мессенджере или социальной сети, ведущую на фишинговый сайт, стилизованный под интерактивное поздравление. В другом случае человеку присылают «красивую гифку», которая якобы «не грузится», и предлагают обновить проигрыватель.
— Всегда обращайте внимание на источник. Вы знаете этого человека? Вы ожидали от него ссылку или файл? Если нет, лучшая тактика — это не открывать вложение, — цитирует Рыбникова RT.
Ранее также стало известно, что в преддверии Нового года мошенники стали использовать популярную праздничную игру «Тайный Санта» для кражи личных данных и установки вредоносного ПО.