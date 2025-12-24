Трамп рассмешил Сталлоне на вручении наград в области культуры

Президент США Дональд Трамп пошутил со сцены во время вручения премии за вклад в культуру, рассмешив актера Сильвестра Сталлоне. Глава Белого дома заявил, что «от Слая не дождешься помощи», чем вызвал улыбку у лауреата и публики.
Сталлоне вошел в число актеров и музыкантов, которых Трамп в 2025 году отметил наградой Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди за заслуги в сфере культуры.
— Когда мне нужна была помощь, я знал, что не надо обращаться к Слаю (Сильвестру Сталлоне — прим. «ВМ»). Он бы не оказался рядом. Но после этого вечера, он придет (на выручку — прим. «ВМ»), — цитирует Трампа РИА Новости.
Ранее Трамп официально помиловал на День благодарения двух самых больших в истории индеек, переданных в Белый дом к этому празднику, — по имени Курлыка и Вихлюн. Каждая из них весит почти 25 килограммов. Эти птицы прибыли в Вашингтон из Северной Каролины и ночь перед церемонией провели в отеле вблизи Белого дома — он находится через забор от бывшего восточного крыла, на месте которого теперь расположена строительная площадка для возведения бального зала.