Трамп рассмешил Сталлоне на вручении наград в области культуры

Ранее Трамп официально помиловал на День благодарения двух самых больших в истории индеек, переданных в Белый дом к этому празднику, — по имени Курлыка и Вихлюн. Каждая из них весит почти 25 килограммов. Эти птицы прибыли в Вашингтон из Северной Каролины и ночь перед церемонией провели в отеле вблизи Белого дома — он находится через забор от бывшего восточного крыла, на месте которого теперь расположена строительная площадка для возведения бального зала.