Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассмешил Сталлоне на вручении наград в области культуры

Президент США Дональд Трамп пошутил со сцены во время вручения премии за вклад в культуру, рассмешив актера Сильвестра Сталлоне. Глава Белого дома заявил, что «от Слая не дождешься помощи», чем вызвал улыбку у лауреата и публики.

Президент США Дональд Трамп пошутил со сцены во время вручения премии за вклад в культуру, рассмешив актера Сильвестра Сталлоне. Глава Белого дома заявил, что «от Слая не дождешься помощи», чем вызвал улыбку у лауреата и публики.

Сталлоне вошел в число актеров и музыкантов, которых Трамп в 2025 году отметил наградой Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди за заслуги в сфере культуры.

— Когда мне нужна была помощь, я знал, что не надо обращаться к Слаю (Сильвестру Сталлоне — прим. «ВМ»). Он бы не оказался рядом. Но после этого вечера, он придет (на выручку — прим. «ВМ»), — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Трамп официально помиловал на День благодарения двух самых больших в истории индеек, переданных в Белый дом к этому празднику, — по имени Курлыка и Вихлюн. Каждая из них весит почти 25 килограммов. Эти птицы прибыли в Вашингтон из Северной Каролины и ночь перед церемонией провели в отеле вблизи Белого дома — он находится через забор от бывшего восточного крыла, на месте которого теперь расположена строительная площадка для возведения бального зала.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше