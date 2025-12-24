Очевидцы засняли появление лица святого в тканях алтаря в храме Лас-Вегаса

Прихожане церкви Святого Томаса Мора в Лас-Вегасе в США уверяют, что стали свидетелями настоящего чуда в канун Рождества — прямо во время мессы они увидели, как в тканях алтаря появляется «лицо святого», материал из Daily Mail перевел aif.ru.
По словам очевидца Бена Исагирре, он успел запечатлеть, как ткань мнется и превращается в лицо.
«Я верю, что это чудо, знак с небес. Это прекрасно видеть, и я рад, что смог быть частью этого», — поделился Исагирре.
Отец Эдмунд Ннадозие подтвердил, что тоже видел чудо. Он отметил, что на службе присутствовали около 800 человек, но ткань точно никто не трогал.
«Я посмотрел на неё и подумал: “О, подождите минутку”… Я посмотрел снова, и это было лицо, знаете, Богоматери», — заявил священник.
Однако некоторые пользователи в социальных сетях не поверили в чудо, они считают, что прихожане испытали парейдолию — склонность видеть лица в случайных узорах или группах предметов.
