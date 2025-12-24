Очевидцы засняли появление лица святого в тканях алтаря в храме Лас-Вегаса

Прихожане церкви Святого Томаса Мора в Лас-Вегасе в США уверяют, что стали свидетелями настоящего чуда в канун Рождества — прямо во время мессы они увидели, как в тканях алтаря появляется «лицо святого», материал из Daily Mail перевел aif.ru.