Очевидцы засняли появление лица святого в тканях алтаря в храме Лас-Вегаса

Прихожане церкви в Лас-Вегасе уверяют, что стали свидетелями чуда в канун Рождества — прямо во время службы в тканях алтаря появилось лицо святого.

Прихожане церкви Святого Томаса Мора в Лас-Вегасе в США уверяют, что стали свидетелями настоящего чуда в канун Рождества — прямо во время мессы они увидели, как в тканях алтаря появляется «лицо святого», материал из Daily Mail перевел aif.ru.

По словам очевидца Бена Исагирре, он успел запечатлеть, как ткань мнется и превращается в лицо.

«Я верю, что это чудо, знак с небес. Это прекрасно видеть, и я рад, что смог быть частью этого», — поделился Исагирре.

Отец Эдмунд Ннадозие подтвердил, что тоже видел чудо. Он отметил, что на службе присутствовали около 800 человек, но ткань точно никто не трогал.

«Я посмотрел на неё и подумал: “О, подождите минутку”… Я посмотрел снова, и это было лицо, знаете, Богоматери», — заявил священник.

Однако некоторые пользователи в социальных сетях не поверили в чудо, они считают, что прихожане испытали парейдолию — склонность видеть лица в случайных узорах или группах предметов.

Ранее священник из Англии описал демонов, которых он видел во время экзорцизма.