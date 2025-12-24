Россиянам рассказали, как защитить квартиру в случае отъезда на праздники

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, что открытый профиль в социальных сетях — это полноценный источник данных для мошенников. По его словам, особенно опасно выкладывать в Сеть данные о местоположении, распорядке дня и планах на отпуск.