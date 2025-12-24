Россиянам рассказали, как защитить квартиру в случае отъезда на праздники

Многие семьи уезжают на праздники и оставляют квартиры без присмотра. Адвокат, руководитель дома права AVANTI Надежда Борзенко рассказала, что это создает комплекс рисков — от действий злоумышленников до технических аварий.
Также, по ее словам, такие действия создают юридические сложности со страховыми случаями.
— Сделайте подробные фото или видео всех комнат и ценных вещей, зафиксировав дату съемки. Эти материалы станут неоспоримым доказательством исходного состояния имущества при оценке ущерба от затопления, пожара или иных непредвиденных ситуаций, — сказала Борзенко в беседе с RT.
Эксперт добавила, что можно оставить ключи соседям, если у человека хорошие и доверительные отношения с ними.
Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, что открытый профиль в социальных сетях — это полноценный источник данных для мошенников. По его словам, особенно опасно выкладывать в Сеть данные о местоположении, распорядке дня и планах на отпуск.